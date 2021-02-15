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Наталья Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

08:41
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений

Программа "Московская инновационная экосистема" по апробации инновационных решений стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории "Инновации в государственном секторе". Это проект позволяет разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок, а потенциальным заказчикам - анализировать их эффективность.

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории", - сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, ответив, что только в прошлом году городские власти получили больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов.

В частности, уже протестированы проекты беспилотного такси, экзоскелета кисти, системы для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании и другие.

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