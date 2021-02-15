Наталья Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

Программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений

Программа "Московская инновационная экосистема" по апробации инновационных решений стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории "Инновации в государственном секторе". Это проект позволяет разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок, а потенциальным заказчикам - анализировать их эффективность.

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории", - сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, ответив, что только в прошлом году городские власти получили больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов.

В частности, уже протестированы проекты беспилотного такси, экзоскелета кисти, системы для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании и другие.

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