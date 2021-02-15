Что нельзя делать на Сретение Господне

Сретение - один из двунадесятых православных праздников

Православные христиане 15 февраля встречают один из главных церковных праздников – Сретение Господне. ТВЦ.RU узнал, откуда появился этот обычай и как его следует отмечать.

В переводе со старославянского сретение означает "радость" или "встреча". В этот день Дева Мария пришла с младенцем Христом в Иерусалимский храм. Согласно традиции, сделать это нужно было на сороковой день после рождения мальчика, а вместе с тем принести две жертвы. В храме младенца встретил старец Симеон, которому, по приданию, исполнилось более 300 лет – ему было суждено жить, пока не придет Спаситель. Именно в честь этой встречи и назвали праздник.

Сегодня же в честь Сретения в церквях и храмах освящают свечи и воду. Считается, что такие свечи способны защитить от молний, пожаров и болезней, а вода обладает целебными свойствами. Также на Сретение патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а в некоторых церквях проводят крестный ход.

Издревле на Руси было принято считать Сретение днем первой встречи зимы с весной. Если в этот день наступала оттепель, то весну ждали холодную и сырую. Метель указывала на позднюю весну, а солнце – на отступление последних морозов. Если ярко светят звезды, то весна также придет нескоро.

Чтобы "задобрить" весну, люди пекли специальные пирожки в форме жаворонков – символы окончания холодов. Также совершался традиционный обход дома с иконой Сретение Господне и праздничная молитва.

В этот день особое внимание уделялось домашней скотине. Хозяйки кормили кур, чтобы они лучше неслись. А после сретенской заутрени существовал обычай трясти фруктовые деревья, чтобы они дали хороший урожай.

А вот тяжелым и грязным трудом на Сретение заниматься нельзя. Также не стоит в этот день венчаться, напиваться и устраивать шумные застолья.

В праздник нельзя ругаться, сплетничать, злословить, обижать ближних, унывать и грустить. Кроме того, этот день лучше провести дома в кругу семьи и не планировать на праздник дальних поездок.

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