Уровень погодной опасности в Москве повысили до "оранжевого"

Есть вероятность стихийных бедствий и ущерба

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Это означает, что есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Причина – аномальные морозы, температура в Москве и области на 7-12 градусов ниже нормы.

Власти подготовились к резкому похолоданию: в частности, на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей. В Гидрометцентре сообщают, что в ночь на 16 февраля в Москве может подморозить до минус 26, а в Подмосковье - до минус 29 градусов.

По данным синоптиков, предупреждение действует до 22:00 вторника, 16 февраля. Ранее "оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе 7-9 февраля, также из-за аномальных морозов, напоминает "Интерфакс".

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