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Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни

09:35
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

На последнем месте - республика Тыва

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Столица набрала 82,16 балла из 100 возможных.

Эти три региона возглавляют рейтинг, составленный агентством РИА Новости, в течение многих лет благодаря развитости инфраструктуры, высокому уровню развития экономики, социальной сферы и высоким потенциалом дальнейшего развития. Как отмечают эксперты, достичь таких показателей другим регионам России крайне сложно.

В первую десятку лучших регионов России также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. По сравнению с прошлыми годами, последняя десятка списка практически не изменилась.

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