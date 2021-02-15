Стихия сплотила: как россияне пережили "снежный апокалипсис"

В Центральной России устраняют последствия аномального снегопада

Шквалистый ветер, мороз и метель. Мощный циклон обрушился на Дальний Восток. В школах отменяют занятия, а на дорогах ограничивают движение транспорта. На острове Русский без света остались больше тысячи человек. А в Центральных регионах России устраняют последствия одного из самых сильных снегопадов за всю историю метеонаблюдений. Но это далеко не все сюрпризы погоды. В ближайшие дни аномальные холода ударят по Москве и области.

Чего только не было в эти выходные на МКАД. На гужевом транспорте ехать действительно оказалось быстрее, чем на привычном - автомобильном. Те, кто не хотел тратить время в пробках, на свой страх и риск двигались по встречке. Когда еще такое увидишь на московской кольцевой.

В Центре организации дорожного движения заявили, что 95 процентов проблем на дорогах случилось по вине водителей грузовиков. Кто-то на летней резине, другие с большим перегрузом лавировали на заснеженных дорогах, пытались подняться на развязки. Но и среди водителей легковушек были те, кто не помогал, а только вредил.

Где было четыре полосы, осталось две, а то и вовсе одна. Призыв не пользоваться личным транспортом многие автомобилисты восприняли по-своему. Кто-то бросил машину прямо на дороге. Найти среди сугробов свой автомобиль, откопать его и выехать из двора - тоже приключение. Справились не все.

На помощь застрявшим приходили совершенно незнакомые люди. Стихия сплотила. В Подмосковье владельцы мощных джипов вытаскивали из снега другие машины. Дворы, гаражи, магистрали - помощь требовалась везде и даже тем, кто сам спешил на помощь.

Во Владимирской области детские сады, школы и интернаты от снега очищали спасатели и пожарные, чтобы в понедельник путь к знаниям был свободен. Расчистили территорию более чем 100 учреждений.

Суперснегопад, апокалипсис. Как только не называли все то, что происходило в минувшие выходные. За три дня выпала почти месячная норма осадков. В субботу в Москве - рекордные за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм снега, снежный покров достиг 69 сантиметров - чуть не хватило до еще одного рекорда. С улиц мегаполиса вывезено более миллиона тонн снега. Коммунальные службы работали круглосуточно.

Циклон не обошел и соседние регионы. Владимир, Тверь, Калуга. Снегом засыпало черноморское побережье Краснодарского края и Крым. На полуостров устремились многочисленные фотографы. Когда еще увидишь такие пейзажи. Сейчас крупные города приходят в себя после снежных выходных. В столице - рабочее движение понедельника. В мэрии заявили, что на уборку снега уйдет до пяти дней. А дальше - новое испытание. Морозы. До 12 градусов ниже нормы. В Москве ожидается минус 27. Кто-то ищет в этом аномалии и задается вопросом - где же глобальное потепление? Другие рассуждают философски и более приземленно - зима.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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