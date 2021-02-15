Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Центр по готовности к пандемиям

В России создали первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса

Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему, способную обнаружить британский штамм. Как сообщили в ведомстве, набор реагентов показал высокую точность в ходе клинических испытаний. Во всех регионах продолжается масштабная вакцинация. Интерес к отечественному препарату "Спутник V" растёт и в Европе.

Прилив бодрости и хорошего настроения от одной мысли: совсем скоро организм получит заветный иммунитет. В небольшом удмуртском городке Сарапул вакцинировались более 500 жителей. Преимущественно записываются на прививку пожилые люди – то есть из группы риска.

А на Кубани, в Лабинском районе, готовятся к открытию второго пункта вакцинации, чтобы принять всех желающих. Инъекция новых знаний и противоковидного препарата. В стенах Петрозаводского госуниверситета начали вакцинировать студентов. Чуть раньше прививки сделали преподавателям вуза.

Чтобы снизить до минимума риск заразиться в аудиториях, вакцинация идет и в Казанском федеральном университете. Почему так важно приобрести иммунитет, без устали напоминают медики. Лучшее доказательство – проведенные тесты на антитела среди тех, кто привился.

Снижение заболеваемости коронавирусом в нашей стране позволяет постепенно открывать воздушные границы. В понедельник Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Число рейсов пока ограничено. В неделю - четыре перелёта по маршруту Москва-Ереван и два - Москва-Баку. Вылетающие обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус.

А в Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник V", произведенную местными специалистами в Караганде. С растущим неподдельным интересом на российский препарат смотрят во Франции. Правительство этой страны обязалось привить всех взрослых граждан к концу августа, а людей старше 65 – еще раньше – до начала лета. Но вакцины, произведенные европейскими иммунологами, по-прежнему в остром дефиците. В очередной раз об этом напомнил президент Эммануэль Макрон.

"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, созданные их учёными, использовались в рамках международных усилий по борьбе с пандемией, как только они будут сертифицированы ВОЗ. Сейчас мы ведём борьбу с вариантами коронавируса, это настоящая гонка со временем", - заявил он.

В гонке по разработке тест-систем для выявления британского штамма COVID-19 победила Россия. В Роспотребнадзоре зарегистрировали первый в мире набор реагентов, который позволит определить крайне опасную мутацию коронавируса. Наработка позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении штамма.

Кроме того, Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения создадут Центр по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Наши специалисты будут помогать ВОЗ в организации и использовании мобильных лабораторий, а также подготовке персонала.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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