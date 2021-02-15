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"Союз" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовал с Байконура

11:54
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Запуск прошел в штатном режиме

С Байконура к МКС в понедельник утром отправилась ракета-носитель "Союз" с кораблем "Прогресс МС-16". Этот запуск для грузовика подобного типа стал первым в году, передает "ТВ Центр".

Старт прошел в штатном режиме, и уже через 9 минут аппарат был выведен на расчетную орбиту. А вот стыковка с модулем "Пирс" произойдет лишь спустя двое суток. Космонавты получат запасы еды и питьевой воды, топливо, различное оборудование и материалы для экспериментов. А также ремонтно-восстановительный комплект, с помощью которого экипаж попытается заделать трещину в корпусе станции.

У "Прогресса" же после завершения миссии останется финальная задача - отвести "Пирс" от МКС, чтобы освободить место для нового лабораторного модуля "Наука".

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Ракетоноситель "Союз" с кораблем "Прогресс МС"
Ракетоноситель "Союз" с кораблем "Прогресс МС"
Ракетоноситель "Союз" с кораблем "Прогресс МС"
Ракетоноситель "Союз" с кораблем "Прогресс МС"
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