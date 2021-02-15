ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Крыму

Расправы происходили в концлагере "Красный"

ФСБ России рассекретила архивные документы, раскрывающие новые факты зверств фашистов в годы войны. Массовое уничтожение мирных жителей Крыма происходило в концлагере "Красный". Мужчины, женщины, старики и дети становились жертвами нацистских солдат. Этим преступлениям нет оправдания.

Она попала в лагерь смерти 11-летней девочкой вместе с мамой и тремя сестрами. Ксения Григорьевна до сих пор резко пригибает голову, когда вспоминает надзирателей в черной форме. На немцев старались не поднимать глаза, чтобы не привлекать внимание.

"Давали нам какую-то похлебку, баланду. Еще когда выйдет мама – люди там приносили картошку и хлеб. Люди знали, что здесь в бараках сидят дети. Мы ничего уже не помнили, страх, только страх, мы знали, что нам уже тут будет конец", - рассказывает Ксения Пикуленко.

Бесчеловечные условия содержания, истязания и массовые казни – так описывают концлагерь очевидцы. ФСБ рассекретила очередные архивные документы и фотографии.

"Население из районов, которые приковывали внимание партизан, было отправлено в Симферополь, в последствии в совхоз Красный. Здесь им предоставили возможность принять баню, купают, кормят, а в ночное время они были расстреляны", - рассказал директор мемориала "Концлагерь "Красный" Сергей Жученко.

Расправы проводились регулярно. Надзиратели действовали с циничной жестокостью. "Всем мужчинам и женщинам, детям связывали назад руки проволокой и закрывали рты тряпками и складывали их в прицепы, как бревна, и этот трактор с прицепами уходил в степь, а за ними шла грузовая автомашина с бензином", - говорится в выписке из протокола допроса обвиняемой от 7 июня 1945 года.

То, что происходило за пределами лагеря, следователи выяснили уже в 45 году. Кадры кинохроники: сразу после освобождения полуострова местные жители раскапывают противотанковые рвы и ямы, вскрывают колодцы смерти и достают искалеченные тела узников. Только в лагере Красный уничтожено более 15 тысяч человек. Но историки уверены – погибших было в разы больше.

На окраине совхоза Красный, возле большого абрикосового сада немцы пытались скрыть следы своих преступлений. По свидетельским показаниям, в 43 году отсюда вывезли всех местных жителей, а затем начали свозить сюда тела замученных, расстрелянных и даже еще живых узников. Словно бревна, их складывали на рельсы и устраивали здесь сожжение, которое длилось больше суток.

Один из немецких переводчиков рассказал на допросе, что под предлогом эвакуации была проведена регистрация всего еврейского населения Симферополя. Позже их попросили взять с собой продукты на 8 дней и собраться на вокзале.

"Были мобилизованы все грузовые автомашины, на которых в течение двух дней вывозились граждане еврейской национальности за город, где они расстреливались. В то время в городе отчетливо были слышны выстрелы и население хорошо себе представляло, какая судьба постигла "эвакуировавшихся", - говорится в выписке из протокола допроса обвиняемой от 27 марта 1945 года.

Среди документов – показания выжившего во время расстрела Владимира Шибко. Вместе с 10 тысячами евреев его привезли в котлован, где немцы объявили о создании гетто и предложили отдать детей до трех лет в ясли.

"Когда всех детей собрали отдельно, два офицера в резиновых плащах, противогазах и резиновых перчатках брали детей и их губы мазали каким-то жидким раствором и тут же бросали в сторону уже мертвыми. Таким образом было умерщвлено около 500 детей", - говорится в выписке из протокола допроса свидетеля Шибко Владимира Никаноровича от 26 мая 1970 года.

В свидетельствах указаны фамилии пособников и карателей – некоторые из них так и не понесли наказания, пропав без вести. А еще есть показания жительницы Старого Крыма о подпольщиках группы Цыганкова. Для историков сейчас это самый важный документ. Возможно, получится восстановить имена погибших и добавить их на стену скорби у мемориала "Красный".

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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