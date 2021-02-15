В Латвии прекратил вещание телеканал "Россия-РТР"

Канал стал недоступен в кабельных сетях

В Латвии сегодня в полночь прекратил вещание телеканал "Россия-РТР". Запрет на ретрансляцию введен по решению Национального совета по электронным СМИ - на год.

Кабельные сети уже отключили российский канал, вместо него на экране появляется объявление о том, что завтра на этой кнопке начнется местное вещание.

И подобное происходит не в первый раз - в начале февраля один из телевизионных операторов Латвии прекратил трансляцию сразу нескольких российских СМИ, напоминает "ТВ Центр". В нашем МИД такое решение резко раскритиковали, отметив, что проявление цензуры обесценивает заявления Риги о приверженности принципам демократии и свободы слова.

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