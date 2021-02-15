В США заговорили о планах Трампа на реванш после провала импичмента

Многие политики считают, что процедура импичмента была неконституционной

Планы реванша со стороны Дональда Трампа и его однопартийцев обсуждают в понедельник в американских политических кругах. После провала попытки импичмента республиканцы заявляют: демократы дискредитировали себя. И теперь угроза нависла над правой рукой Джо Байдена - вице-президентом Камалой Харрис.

В скандале со вторым импичментом Дональда Трампа уже поставлена точка. Но результат – "не виновен" - категорически не устраивает демократов. Которые теперь обсуждают возможность уголовного преследования бывшего президента США уже как гражданина. А еще требуют наказать республиканских сенаторов, которые посмели заявить, что отстранять от власти президента, этой власти уже лишившегося, не просто глупо. Неконституционно.

"Они решили повесить свои шляпы на этот весьма сомнительный крючок. И все, чтобы угодить Трампу и тем силам внутри партии, которые все еще лояльны ему. Это напоминает культ и очень опасно", - заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин.

Что действительно опасно, считают многие эксперты, так это то, как проводилась сама процедура. В спешке, с нарушением закона. Без необходимого в таких случаях опроса свидетелей и предоставления реальных доказательств. Все это, говорят республиканцы, по сути открывает ящик Пандоры. Позволяя объявлять импичмент по любому поводу. Ну так ведь и у демократов этих поводов найдется немало.

"Я считаю, процедура импичмента была неконституционной. Я осуждаю то, что произошло 6 января, но процесс, который был использован в рамках импичмента, представлял собой надругательство над принципом верховенства права. Исходя из этой логики, я не представляю, каким образом Камала Харрис избежит импичмента, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей", - говорит сенатор Линдси Грэм.

Действительно, в июне прошлого года Харрис, наряду с другими представителями Демократической партии, призывала жертвовать средства на залог для активистов, задержанных на протестах движения Black Live Matter. Некоторые их них, по словам сенатора Грэма, потом повторно совершали правонарушения. Если так, то это тоже можно оценить как подстрекательство к беспорядкам. Или вот, например, часть публичного выступления тогда еще сенатора Харрис. Где за 13 минут она успевает 22 раза призвать "сражаться" за свои права.

Отступать, впрочем, не намерен и сам Трамп. В 2022-м он поведет Республиканскую партию на выборы в Сенат. А в 2025-м, вполне вероятно, вновь попытается вернуться в Белый Дом. По словам приближенных к Трампу, после обнародования результатов голосования по импичменту, к 45-му президенту США вернулось хорошее настроение и желание вновь побороться за главный пост в стране.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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