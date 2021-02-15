Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Бомба с историческим механизмом"

65 лет назад произошли события, резко изменившие историю нашей страны и давшие начало периоду, который назвали "Оттепелью". О докладе Хрущёва на XX съезде КПСС и его последствиях – смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Бомба с историческим механизмом" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр"