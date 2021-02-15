65 лет назад произошли события, резко изменившие историю нашей страны и давшие начало периоду, который назвали "Оттепелью". О докладе Хрущёва на XX съезде КПСС и его последствиях – смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Бомба с историческим механизмом" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр"
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Бомба с историческим механизмом"
12:08
- понедельник
- 15 февраля 2021
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