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Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

11:01
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Актриса стала женой во второй раз

Актриса Дарья Повереннова 14 февраля, в День всех влюбленных, вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Звезда поделилась радостью с подписчиками в Instagram.
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"Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!" - написала актриса.

В качестве свадебного наряда она выбрала белый брючный костюм и серебристые туфли-лодочки.

Супругом Поверенновой стал Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково". Его состояние, по данным журнала Forbes, превышает 160 миллионов рублей.

Это второй брак актрисы, ранее она была замужем за режиссером Александром Жигалкиным, пара прожила вместе десять лет.

Дарья Повереннова в программе "Жена. История любви":

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