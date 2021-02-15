ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об опасности тканевых масок

09:53
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Они не защищают, а могут и повредить

Обычной трехслойной медицинской маски вполне достаточно для защиты от инфекции в общественных местах. Носить две маски одновременно нет необходимости, заверил инфекционист Евгений Тимаков.
В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать на лицо сразу две маски

Эксперт подчеркнул, что тканевая маска, в отличие от медицинской, от коронавируса защитить не может. Более того, она может способствовать развитию воспаления на коже лица или даже изменений в носоглотке.

"Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет", - заявил Тимаков в эфире радиостанции "Вести.FM".

Ранее Тимаков отреагировал на решение властей Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение защитных средств в общественных местах. Медик заявил, что отменять масочный режим в России можно не ранее мая-июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.