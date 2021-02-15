Россиян предупредили об опасности тканевых масок

Они не защищают, а могут и повредить

Обычной трехслойной медицинской маски вполне достаточно для защиты от инфекции в общественных местах. Носить две маски одновременно нет необходимости, заверил инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что тканевая маска, в отличие от медицинской, от коронавируса защитить не может. Более того, она может способствовать развитию воспаления на коже лица или даже изменений в носоглотке.

"Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет", - заявил Тимаков в эфире радиостанции "Вести.FM".

Ранее Тимаков отреагировал на решение властей Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение защитных средств в общественных местах. Медик заявил, что отменять масочный режим в России можно не ранее мая-июня.

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