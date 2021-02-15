В России за сутки выявили 14207 заболевших коронавирусом

Выздоровели 13935 человек

В России за минувшие сутки выявили 14207 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4086090.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1818. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1093 человек, в Подмосковье - 801.

Выздоровели за сутки 13935 человек. Скончались 394 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3607036 человек. Общее число умерших достигло 80520.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 107,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 622191 человек.

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