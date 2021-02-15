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Пожарные эвакуировали работников угольного предприятия в Нерюнгри

10:27
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Огонь охватил площадь в 700 квадратов

Пожарным удалось локализовать возгорание в в цехе по переработке угля в якутском городе Нерюнгри. На месте происшествия работают 16 единиц пожарной техники и 77 спасателей.
Видео смертельного пожара в жилом доме на севере Москвы

"Возгорание локализовано на общей площади 700 квадратных метров, тушение осложнялось сильным задымлением. К месту пожара направлены силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

В ведомстве уточнили, что горит ленточный конвейер в отдельно стоящем здании. На работу предприятия пожар не повлиял. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет – персонал был эвакуирован из цеха, передает ТАСС.

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