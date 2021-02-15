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Хирург объяснил, как распознать атипичный инфаркт

11:48
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

На некоторые симптомы люди не обращают внимание

Часто инфаркты сопровождаются слабыми симптомами, на которые люди не обращают особого внимания. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он перечислил признаки, сопровождающие атипичный инфаркт.

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По его словам, "тихий" инфаркт часто можно определить по непродолжительным неприятным ощущениям за грудиной или с левой стороны грудной клетки. Еще одним признаком является боль в животе.

"Очень часто врачи-терапевты, то есть врачи не хирургического профиля, осматривают живот, выслушивают, выявляют болевой синдром и направляют на хирургическое вмешательство, ненужное в данном случае", - отметил Хорошев.

Он добавил, что на атипичный инфаркт также могут указывать покалывания в плечах, кистях и пальцах, а также мурашки и ощущение незначительной ломящей боли в области плеча и предплечья, передает "Звезда".

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