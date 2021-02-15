Хирург объяснил, как распознать атипичный инфаркт

На некоторые симптомы люди не обращают внимание

Часто инфаркты сопровождаются слабыми симптомами, на которые люди не обращают особого внимания. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он перечислил признаки, сопровождающие атипичный инфаркт.

По его словам, "тихий" инфаркт часто можно определить по непродолжительным неприятным ощущениям за грудиной или с левой стороны грудной клетки. Еще одним признаком является боль в животе.

"Очень часто врачи-терапевты, то есть врачи не хирургического профиля, осматривают живот, выслушивают, выявляют болевой синдром и направляют на хирургическое вмешательство, ненужное в данном случае", - отметил Хорошев.

Он добавил, что на атипичный инфаркт также могут указывать покалывания в плечах, кистях и пальцах, а также мурашки и ощущение незначительной ломящей боли в области плеча и предплечья, передает "Звезда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"