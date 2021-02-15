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Россию накрыло сплошное радиолокационное поле

11:03
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Новый элемент системы – РЛС "Яхрома" - появится в Севастополе

Наземный эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении представляет собой сплошное двухдиапазонное радиолокационное поле. Система отслеживает баллистические ракеты, космические аппараты и воздушные цели. Покрытие обеспечивается РЛС нового поколения типа "Воронеж" метрового и дециметрового диапазонов волн, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи Сергей Сапрыкин. Окончательно замкнуть это поле должна станция "Яхрома", которая в ближайшее время появится в Севастополе.
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О начале работ по строительству РЛС "Яхрома" в Крыму сообщил в конце декабря 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу. Как пояснил Сапрыкин в интервью агентству ТАСС, в этой станции будут реализованы самые свежие решения "по цифровизации в аппаратном комплексе".

Генеральный конструктор подчеркнул, что потенциала, заложенного в РЛС российской системы предупреждения о ракетном нападении, хватит на отслеживание перспективного оружия, которое разрабатывается сейчас в разных странах мира.

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