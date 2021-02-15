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В Крыму из-за снегопада в ДТП попали более 30 машин

11:44
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Видимость на трассах резко упала

Снегом завалило юг России. В Краснодаре полностью остановлена работа аэропорта. Взлетно-посадочные полосы расчищали всю ночь, но этого оказалось недостаточно.
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Проблемы погода доставила и жителям Крыма. Видимость - практически нулевая, на дорогах образовалась гололедица. Под Симферополем произошла массовая авария с участием 30 машин, передает "ТВ Центр".

Сугробы выросли даже на южном берегу. Но есть и плюсы - власти надеются, что такое обилие осадков улучшит ситуацию с водоснабжением, когда начнется оттепель.

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