В Крыму из-за снегопада в ДТП попали более 30 машин

Видимость на трассах резко упала

Снегом завалило юг России. В Краснодаре полностью остановлена работа аэропорта. Взлетно-посадочные полосы расчищали всю ночь, но этого оказалось недостаточно.

Проблемы погода доставила и жителям Крыма. Видимость - практически нулевая, на дорогах образовалась гололедица. Под Симферополем произошла массовая авария с участием 30 машин, передает "ТВ Центр".

Сугробы выросли даже на южном берегу. Но есть и плюсы - власти надеются, что такое обилие осадков улучшит ситуацию с водоснабжением, когда начнется оттепель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"