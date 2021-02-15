"Я чувствую боль": Дава после разрыва с Бузовой отказался от любви

Блогер тяжело переносит расставание
Блогер Давид Манукян разоткровенничался на тему отношений. Он рассказал о своих чувствах и объяснил, что считает самым важным в любви.
В рамках проекта "Танцы со звездами" Манукян и его партнерша Дарья Палей исполнили румбу. Свой танец они посвятили проблеме во взаимоотношениях. После выступления Дава признался, что танец дался ему тяжело.
"Любовь для меня - это уважение друг к другу, это доверие. Там, где есть ложь, манипуляции грязные — там нет любви", - заявил он.
Блогер добавил, что разочаровался в любви и в отношениях.
"Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается. Я буду танцевать с раненой душой", - сказал Манукян.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Врач заметил у Алибасова неизлечимую болезнь
- 63-летняя Догилева рассказала, почему её перестали узнавать на улицах
- 75-летняя мама Наташи Королёвой шокировала публику красными волосами
- Влюбившийся в 56-летнюю Азизу итальянец хочет от неё ребёнка
- "Ему очень тяжело": третья жена Ефремова рвётся на свидание к актёру