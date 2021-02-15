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"Я чувствую боль": Дава после разрыва с Бузовой отказался от любви

11:51
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Блогер тяжело переносит расставание

Блогер Давид Манукян разоткровенничался на тему отношений. Он рассказал о своих чувствах и объяснил, что считает самым важным в любви.
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В рамках проекта "Танцы со звездами" Манукян и его партнерша Дарья Палей исполнили румбу. Свой танец они посвятили проблеме во взаимоотношениях. После выступления Дава признался, что танец дался ему тяжело.

"Любовь для меня - это уважение друг к другу, это доверие. Там, где есть ложь, манипуляции грязные — там нет любви", - заявил он.

Блогер добавил, что разочаровался в любви и в отношениях.

"Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается. Я буду танцевать с раненой душой", - сказал Манукян.

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