Европа осталась без запасов газа из-за "Зверя с Востока"

Хранилища опустошены более чем на две трети

Подземные хранилища газа в Европе стремительно опустошаются. Аномальный холодный фронт, который европейцы окрестили "Зверем с Востока", вынудило страны ЕС резко увеличить потребление голубого топлива. К утру 14 февраля хранилища были заполнены в среднем всего на 42,65%.

"Зверь с Востока" принес в Германию, Нидерланды и Великобританию снежную бурю. Пик снегопада пришелся на 6 февраля. В регионе стоят аномальные для этих стран морозы – в частности, в Шотландии 11 февраля зафиксировали рекордную за 25 лет температуру в минус 23 градуса.

В итоге запасы в Германии сократились до 34,17%, около 45% осталось в хранилищах Австрии, в Чехии — 41,08%, Польше —52,27%. Хуже всего дела обстоят во Франции: там в хранилищах осталось всего около 30% газа, передает "Интерфакс".

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