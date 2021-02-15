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Врач объяснил разницу между раком у детей и взрослых

12:20
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Врач рассказал, почему у детей возникает онкология

В большинстве случаев онкология у детей наследственная, а потому лечение значительно отличается от работы со взрослыми пациентами. Об этом заявил академик РАН, главный детский гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев.

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По его словам, у детей онкология может проявиться в очень раннем возрасте, даже внутриутробно. Причиной являются генетически детерминированные заболевания, передает РИА Новости.

"Пик заболеваний приходится на возраст от 2 до 4 лет. И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин", - объяснил Румянцев.

При этом половина случаев детской онкологии - это опухоли кроветворной иммунной системы, около четверти приходится на опухоли центральной и периферической нервной системы, а еще четверть - это опухоли из неправильно сформированных зачатков.

Врач отметил, что и лечение, и прогноз у детей отличаются от взрослых в силу разных биологических причин. "В прошлом году 82% в статистических данных - это дети, которые имели безрецидивную выживаемость свыше 5 лет в Российской Федерации", - добавил Румянцев.

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