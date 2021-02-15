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Установлена причина массового ДТП в центре Москвы

12:02
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Движение по Тверской улице затруднено

Причиной массового ДТП на Тверской улице в Москве стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. По данным правоохранительных органов, пострадал один человек.
Появились кадры с места смертельного ДТП на западе Москвы

"Водитель одного из автомобилей не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся еще с четырьмя машинами", - сообщил источник агентства ТАСС.

На Тверской улице, в районе дома номер 9, около 10:35 столкнулись пять автомобилей. Движение на месте ДТП затруднено. В аварии пострадал один человек - пассажир такси.

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