Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru

Москвичи охотно помогают нуждающимся

Москвичи пожертвовали свыше 2 миллионов рублей через благотворительный сервис на сайте mos.ru.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, жители Москвы жертвуют деньги для помощи тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Всего же в сервисе представлено 30 программ.

Так, например, благодаря неравнодушным горожанам была оплачена реабилитация одного из подопечных фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", а фонд "Мелодия жизни" смог на собранные средства купить речевой процессор для восьмилетнего Ильи. Теперь он снова может ходить в школу, общаться с одноклассниками и семьей.

"С запуском Благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий. Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом", – отметила директор фонда "Мелодия жизни" Наиля Галеева.

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