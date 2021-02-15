Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19

Их ждет 10-дневный карантин и несколько тестов

В Великобритании вступили в силу более жесткие карантинные правила для прибывающих в королевство.

Согласно новым правилам, приезжающие должны сделать тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Уже на территории Великобритании им предстоит еще дважды сдать анализ – на второй и восьмой день самоизоляции.

На прибывающих из 33 стран "красного" списка распространяются еще более жесткие требования. С 15 февраля им придется перед въездом в королевство забронировать себе гостиницу и провести в ней 10 дней. Стоимость услуги - порядка 180 тыс. рублей на человека. В эту стоимость входит проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.

Въезжающим, которые скрыли от властей информацию о посещении страны из "красного" списка, грозит штраф до 1 миллиона рублей и тюремное заключение сроком до 10 лет.

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