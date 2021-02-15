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Кабмин выделил 10 миллиардов на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

12:28
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Это только первый транш

На закупку лекарств и средств реабилитации для детей с орфанными заболеваниями выделено 10 миллиардов рублей. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, это только первый транш из запланированных на 2021 год.
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"По поручению президента создан фонд "Круг добра". Его главная задача - помочь детям с тяжелыми редкими заболеваниями... Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер уточнил, что всего в бюджете этого года на эти цели запланировано 60 миллиардов рублей. Средства будут направлены на приобретение медикаментов и технических средств реабилитации, передает ТАСС.

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