Путин поздравил Драги с вступлением в должность премьера Италии

Президент выразил надежду на развитие отношений России и Италии

В понедельник Владимир Путин поздравил председателя Совета министров Италии Марио Драги со вступлением в должность.

В телеграмме российский президент выразил надежду, что деятельность Драги во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений и двустороннего сотрудничества в различных сферах - в интересах укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом.

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