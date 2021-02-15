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Путин поздравил Драги с вступлением в должность премьера Италии

14:40
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Президент выразил надежду на развитие отношений России и Италии

В понедельник Владимир Путин поздравил председателя Совета министров Италии Марио Драги со вступлением в должность.

В телеграмме российский президент выразил надежду, что деятельность Драги во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений и двустороннего сотрудничества в различных сферах - в интересах укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом.

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