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В Москве возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам

14:44
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Сегодня 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Ветераны, прошедшие войны и горячие точки за пределами нашей страны, пришли в понедельник на Поклонную гору в Москве возложить венки к памятнику воинам-интернационалистам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всероссийский день памяти приурочен к дате вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских солдат пересекли границу по мосту Дружбы на реке Амударья. Домой вернулись не все. Война унесла жизни более 15 тысяч советских бойцов. Большинство из них были призывниками-срочниками. Однополчан, друзей и родных чествуют и вспоминают сегодня от Калининграда до Дальнего Востока. В музеях и школах проходят встречи и "уроки мужества".

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Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
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