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Лавров назвал ЕС инициатором разрыва отношений с Россией

14:55
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

2014-й год стал "поворотным пунктом", отметил российский министр

О необходимости укрепления безопасности и деэскалации в Европе говорили в понедельник на встрече Сергея Лаврова и министра иностранных дел Финляндии. Она состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает "ТВ Центр".
МИД пояснил заявленную Лавровым готовность к разрыву с ЕС

Стороны констатировали: окончательной реализации инициативы о воздушной безопасности полётов над Балтикой препятствует позиция НАТО. Касаясь отношений Москвы с Европейским Союзом, глава российского МИД подчеркнул: наша страна продолжает выступать за всестороннее сотрудничество. Но разрыв отношений происходит по инициативе Брюсселя.

"Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит. Отношения последовательно разрывает Европейский Союз. Таким, своего рода, поворотным пунктом стал 2014-й год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал свою, по большому счёту, беспомощность", - заявил Лавров.

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