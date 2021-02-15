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Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Воронцовская" в ЮЗАО

14:34
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Она станет пересадочным пунктом на "Калужскую"

Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства Большой кольцевой линии столичного метрополитена. В частности, мэр посетил будущую станцию "Воронцовская" в Обручевском районе.
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Она входит в состав южного участка БКЛ, который тянется от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". В перспективе "Воронцовская" станет пересадочной на "Калужскую", отмечает "ТВ Центр".

В целом, готовность южного отрезка Большой кольцевой линии составляет больше 60 процентов. Полностью завершить все работы планируется уже в этом году. Открытие участка позволит улучшить транспортное обслуживание сразу в пяти районах, где проживает больше полумиллиона человек.

"Южный участок находится в неплохой готовности. Станция "Воронцовская" находится на пересечении с Калужским направлением линии метро и является серьёзным транспортно-пересадочным узлом. Всего в районе Обручевский в ближайшие годы появится четыре станции. Это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк", - сообщил Собянин.

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