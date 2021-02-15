С улиц Москвы вывезли более миллиона тонн снега

Коммунальные службы продолжают работать круглосуточно

Москва приходит в себя после "чёрной метели", которая бушевала в городе с пятницы. За три дня в городе выпало почти столько снега, сколько обычно наметает за месяц. Таких сугробов не было в Москве более полувека. 59 сантиметров. До абсолютного рекорда февраля не хватило всего одного сантиметра. Столичные коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия стихии. Горожане им активно помогают.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко.

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