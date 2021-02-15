На Троицкой линии метро ведутся активные строительные работы

Открытия ветки ждут более миллиона жителей

Большая кольцевая линия метро будет соединена с другой новой веткой - Троицкой. Сейчас там тоже активно идут строительные работы. 16 станций и почти 40 километров в пути. А еще необходимо построить два депо. Кроме того, ветку интегрируют с действующей Калужско-Рижской линией и МЦК.

Эта ветка метро уже в обозримом будущем станет подземным дублером главной транспортной магистрали Новой Москвы - Калужского шоссе. На первом строящемся отрезке Троицкой линии, между ЮЗАО и Новомосковским административным округом, работы сейчас ведутся сразу на пяти станциях одновременно. Это "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", а также станция "Мамыри" с собственным транспортно-пересадочным узлом. Строительство ещё двух станций первой очереди Троицкой ветки также планируют начать уже в этом году.

Открытия Троицкой линии с нетерпением ждут более миллиона жителей, которые ежедневно приезжают из Новой Москвы в центр на работу и учебу. А по выходным почти столько же горожан устремляется в обратном направлении за покупками в популярные гипермаркеты и на отдых за пределами Московской кольцевой.

С включением в состав Москвы Троицкого и Новомосковского административных округов поселение Мосрентген, что на юго-западной границе МКАД, стало ни много ни мало географическим центром столицы. Пока еще добраться сюда можно только наземным транспортом, но и собственное метро здесь уже не за горами, а, точнее, за горами песка, с помощью которого сейчас ведется обратная засыпка станции.

На всех пяти станциях идут монолитные работы: почти везде уже готовы платформы и угадывается архитектурный стиль. В дизайне станций будут преобладать геометрические очертания и яркие цветовые акценты. Потолки украсят оригинальные системы освещения, а колонны и пол облицуют гранитом, мрамором или минералами габбро. Вводить участки Троицкой ветки будут поэтапно. Ожидается, что первые поезда здесь поедут в конце 23 - начале 24 года. Ну а главным проектом столичных метростроевцев на год текущий остается Большая кольцевая линия метро.

"Мы продолжаем строительство объектов метрополитена. В прошлом году мы ввели 7 станций, 18 километров линий метро. Еще две станции – Карамышевская и Мневники - были на 100% готовы. Они уже полностью оснащенные. Ведутся работы по интеграции этого участка БКЛ с существующей линией", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В ближайшие несколько месяцев новое кольцо столичной подземки планируют продлить ещё на 28 километров. До конца года здесь может открыться до 11 новых станций.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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