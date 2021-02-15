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Названа причина пожара в хостеле на Мясницкой улице

15:25
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

В результате инцидента никто не пострадал

Причиной пожара в хостеле на Мясницкой улице могла стать неисправная электропроводка. Старинный двухэтажный особняк загорелся накануне поздно вечером.

По словам очевидцев, произошёл громкий хлопок и с потолка посыпались искры. Вспыхнули деревянные перекрытия. Все 40 человек, находившиеся в тот момент в здании, смогли покинуть его самостоятельно, никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Когда прибыли оперативные службы, пламя уже перекинулось на второй этаж, обрушилась кровля. Через два часа пожар был потушен. По факту ЧП прокуратура уже начала проверку. По последним данным, в хостеле жили в основном вахтовики, многие остались без вещей и документов.

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