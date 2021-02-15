ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач перечислила несколько необычных причин набора лишнего веса

14:49
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Набрать несколько килограммов можно вне зависимости от употребляемых продуктов

Лишний вес может появиться из-за несвязанных с ним на первый взгляд причин. О них рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

Россиянам подсказали праздничное меню на День всех влюбленных
Шеф-повар предложил вкусную "COVID-диету" для заболевших

Она предупредила, что неправильный режим дня и недостаток сна может стать причиной набора лишних килограммов. Если человек не высыпается, то организм будет пытаться восполнить энергетические запасы благодаря калорийной пищи, из-за чего повысится аппетит и нарушится метаболизм.

"В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста)", - объяснила Губкина.

Также лишний вес может появиться из-за продолжительного и сильного стресса. В таком состоянии выделяется много гормона кортизола, который способствует стремительному накоплению жировых отложений.

Масса тела может измениться и из-за задержки жидкости в организме. Чтобы избавиться от лишних килограммов, придется наладить питьевой режим и уменьшить количество потребляемой соли.

Кроме того, избыточный вес может быть следствием приема некоторых лекарственных препаратов, среди которых стероидные гормоны, нейролептики и антидепрессанты, передают АиФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лишний вес
Лишний вес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.