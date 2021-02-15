Врач перечислила несколько необычных причин набора лишнего веса

Набрать несколько килограммов можно вне зависимости от употребляемых продуктов

Лишний вес может появиться из-за несвязанных с ним на первый взгляд причин. О них рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

Она предупредила, что неправильный режим дня и недостаток сна может стать причиной набора лишних килограммов. Если человек не высыпается, то организм будет пытаться восполнить энергетические запасы благодаря калорийной пищи, из-за чего повысится аппетит и нарушится метаболизм.

"В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста)", - объяснила Губкина.

Также лишний вес может появиться из-за продолжительного и сильного стресса. В таком состоянии выделяется много гормона кортизола, который способствует стремительному накоплению жировых отложений.

Масса тела может измениться и из-за задержки жидкости в организме. Чтобы избавиться от лишних килограммов, придется наладить питьевой режим и уменьшить количество потребляемой соли.

Кроме того, избыточный вес может быть следствием приема некоторых лекарственных препаратов, среди которых стероидные гормоны, нейролептики и антидепрессанты, передают АиФ.

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