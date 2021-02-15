Правая рука хирурга: операционные медсестры рассказали о своей работе

Требуется не только универсальная подготовка, но и быстрота реакции

Сегодня международный День операционной медсестры. Это элита среднего персонала в любой клинике мира. Обычно медсёстры находится в тени хирургов, но именно от профессионализма таких помощников нередко зависит успешный исход операции.

32 года в операционном блоке. Рука об руку с хирургами. Одна из самых опытных медсестер НИИ Склифосовского - Мадонна Бондарева. С именем как нельзя подходящим для работы, где каждый день нужно уметь сопереживать и помогать людям. За все эти годы через ее руки прошли миллионы пациентов. Были и особенно непростые события. И именно тогда операционные медсестры наряду с врачами выполняли самую сложную работу.

"Отдельные случаи, конечно, это теракты - и на "Рижской", и в "Домодедово", и на "Автозаводской". Пострадавших и к нам везли, и оперировали, было очень сложно, трудно, но коллектив всегда сплачивался, и работа шла своим чередом", - рассказала Мадонна Бондарева.

Чтобы не прерывать это цикл, здесь всегда передают свой опыт. "Профессия операционной медсестры имеет очень много секретных моментов. Это может быть даже в книге не прописано, а, тем не менее, нужно уметь показать и рассказать, чтобы человек запомнил", - говорит Мадонна Бондарева.

Запомнить все наставления старается и Гузель Эскерова. Одна из самых молодых медсестёр в СКЛИФе. Год назад она провела свою первую операцию, а сейчас ассистирует на самых сложных вмешательствах. И даже здесь, в больничных стенах, находит место для творчества. Ее форма всегда пестрит различной вышивкой. На спине надпись - "Скажи, что ты любишь меня". Так и пациентам веселее, и самой работать легче.

В штате НИИ Склифосовского 1200 медсестер. И тех, кто работает в оперблоке, и тех, кто ухаживает за больными в палате. Старшая операционная медсестра Екатерина Огурцова занимается и руководством. Планерки, совещания, сложные операции. На ее хрупких плечах - огромный объем работы, о выборе которой она ни разу не пожалела. Ее личный рекорд - 21 час у операционного стола. Пластика пищевода вместе с хирургом. Ведь операционная медсестра - это его правая рука.

Свой профессиональный день они отметят за чашкой чая в ординаторской. Поток пациентов не останавливается ни на минуту. А значит, все операционные медсестры сегодня встретят свой праздник на рабочих местах.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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