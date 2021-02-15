Доходный дом купца Камзолкина в Москве признан памятником архитектуры

Новый статус гарантирует защиту исторического облика здания

Доходный дом купца Камзолкина на проспекте Мира признан памятником архитектуры. Теперь город будет защищать его фасад от любых излишеств. За свою историю здание неоднократно меняло своё назначение, первоначальная планировка и внутренняя лепнина ушли в прошлое. Самое ценное - внешний декор, созданный ещё молодым скульптором Сергеем Коненковым, тоже пострадал. Удастся ли особняк спасти, поменяет ли он цвет и с чем придётся расстаться его обитателям?

Замысловатые орнаменты, скульптуры, маскароны и барельефы - здание в самом начале проспекта Мира приковывает взгляды. Чем выше - тем наряднее. На доходном доме купца Камзолкина в конце 19 века пофантазировал и тем самым проявил талант тогда еще никому не известный скульптор Сергей Коненков.

Теперь здание по праву считают украшением проспекта Мира. Несмотря на изрядную длину, скучным и монотонным оно не кажется. Для своего времени это был типичный доходный дом: верхние этажи сдавались внаем, а внизу были лавки. А после революции здесь появились коммунальные квартиры, одно время работал ресторан. Теперь здание - административное. В бывшем купеческом учреждении - современные магазины и офисы. Это добавило фасаду новые элементы - прямо за грифоном примостился внешний блок кондиционера.

"Изменившийся статус объекта предполагает, что с его фасада уйдут все элементы, которые сейчас чужды его первоначальному облику - это могут быть кондиционеры, фонари, тумбы", - рассказал историк Москвы, член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов.

Статус здания изменился в декабре - дом с грифонами и кариатидами на проспекте Мира признан памятником архитектуры регионального значения. "Теперь это здание является объектом культурного наследия, и любые работы по нему могут быть направлены только на сохранение и приспособление к современному использованию", - сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Охранный статус гарантирует государственную защиту здания и его исторического облика. В том числе, дому вернут и подлинный цвет - есть свидетельства, что он был розовым.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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