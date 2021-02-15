Мишустин утвердил программу льготных кредитов для туриндустрии

Это позволит привлечь в сферу туризма новых инвесторов

Правительство продолжает принимать меры по развитию индустрии туризма и гостеприимства. Они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого находится в стадии завершения. В частности, кабмин утвердил программу льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристкой инфраструктуры. Это будут длинные займы со сроком до 15 лет, с низкими ставками от 3% до 5% годовых, вместо сегодняшних примерно 10%", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Премьер убежден, что программа позволит привлечь в сферу туризма новых инвесторов: предприниматели получат необходимые гарантии, условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными.

Премьер отметил, что туристическая отрасль сегодня оказалась в непростой ситуации. А в этой сфере заняты миллионы людей. Льготные кредиты будут использованы для создания новой качественной инфраструктуры, которая повысит привлекательность регионов для туристов, приводит слова Мишустина РИА Новости.

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