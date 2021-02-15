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Москвичей ждет самая морозная неделя за всю зиму

14:20
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Ночью температура приблизится к -30

В российской столице началась самая морозная за всю зиму неделя. Температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, предупреждают синоптики.

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Отмечается, что, несмотря на сильные морозы, сильных осадков в Москве на этой неделе не ожидается – лишь в среду, 17 февраля, может пройти небольшой снег.

"Температура воздуха будет понижаться. Ждем, что 17-го числа, когда придет циклон, будут самые теплые сутки на этой неделе. Ближайшей ночью минимальная температура в Москве — минус 24–26, по области — до минус 27", - заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 16 февраля днем столбики термометров покажут минус 13-15 градусов, а с 18 по 20 февраля в Москве ожидается от минус 16 до минус 21 градуса, передает РИА Новости.

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