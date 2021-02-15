Шварценеггер выразил соболезнования близким Власова

Актер назвал россиянина великим атлетом и мыслителем

Великим атлетом и великим мыслителем назвал одного из сильнейших людей на планете Юрия Власова Арнольд Шварценеггер. Голливудский актер, бывший губернатор американского штата Калифорния вспоминает главный принцип жизни знаменитого спортсмена: "невозможно" - это просто слово.

Шварценеггер вспоминает, как вдохновила его встреча с Власовым в 1961 году. Актер признается, что был просто потрясен.

"Этот человек был не просто отличным атлетом - он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем тяжестей… он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов", - написал Шварценеггер в Twitter. "Мне посчастливилось узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей", - добавил экс-губернатор.

Юрий Власов – золотой призер Олимпиады 1960 года, завоевал серебро на Играх 1964 года. Четырехкратный победитель чемпионатов мира и шестикратный - чемпионатов Европы. Установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР. Завершив спортивную карьеру, занялся литературной деятельностью. Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"