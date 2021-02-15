ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве

14:21
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

В столице заболеваемость COVID-19 идет на спад

В Москве снижение летальности от коронавирусной инфекции может начаться лишь через несколько недель, заявил инфекционист Николай Малышев. Он объяснил, почему при общем снижении заболеваемости в столице пока сохраняется высокая смертность.
В России за сутки выявили 14207 заболевших коронавирусом

По словам специалиста, в конце эпидемий часто получается подобная картина. Список жертв пополняется теми людьми, которые долго болеют, и их организм ослаблен, передает РИА Новости.

"Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", - заявил Малышев.

За последние сутки в Москве выявлено 1818 заболевших коронавирусной инфекцией, 56 пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.