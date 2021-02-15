Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве

В столице заболеваемость COVID-19 идет на спад

В Москве снижение летальности от коронавирусной инфекции может начаться лишь через несколько недель, заявил инфекционист Николай Малышев. Он объяснил, почему при общем снижении заболеваемости в столице пока сохраняется высокая смертность.

По словам специалиста, в конце эпидемий часто получается подобная картина. Список жертв пополняется теми людьми, которые долго болеют, и их организм ослаблен, передает РИА Новости.

"Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", - заявил Малышев.

За последние сутки в Москве выявлено 1818 заболевших коронавирусной инфекцией, 56 пациентов скончались.

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