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В России прошел флешмоб с фонариками "Любовь сильнее страха"

13:53
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Флешмоб не собрал много участников

В российских регионах 14 февраля прошел флешмоб "Любовь сильнее страха". Сторонники Алексея Навального вышли во дворы домов и зажгли фонарики в своих телефонах. Таким образом они хотели поддержать блогера.

Хотя соратники Навального активно призывали россиян присоединиться к флешмобу, акция не получилась многолюдной. В редких случаях она собрала больше десяти участников. В целом акция под лозунгом "Любовь сильнее страха" прошла без происшествий. Видео с флешмоба публикует ТВЦ.RU.

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