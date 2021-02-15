Российские Су-27 учатся сбивать бомбардировщики США над Балтикой

В учениях задействовано более 10 истребителей

Реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух" по воздушным мишеням запланированы на учениях с участием эскадрильи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Во время маневров, которые пройдут в Калининградской области, более 10 истребителей отработают действия по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника.

"Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

Как ранее сообщали в Минобороны, три американских стратегических бомбардировщика В-52Н в конце августа прошлого года над Балтикой отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области. Кроме того, по данным западных СМИ, США в ближайшее время перебросят на авиабазу в Норвегию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, напоминает РИА Новости.

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