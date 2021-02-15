Москвичи через благотворительный сервис на mos.ru помогают многодетным семьям и бездомным животным

Жители столицы пожертвовали более двух миллионов рублей

Пользователи благотворительного сервиса на mos.ru имеют возможность самостоятельно выбирать, какую благотворительную программу они хотят поддержать и сколько денег пожертвовать.

Материальную поддержку можно оказать тяжелобольным детям, бездомным животным, многодетным семьям, инвалидам, нуждающимся в реабилитации и женщинам в трудной жизненной ситуации. Всего в сервисе представлено 30 программ.

"С момента начала работы благотворительного сервиса москвичи перечислили более 2 миллионов рублей в пользу программ фондов, зарегистрированных в сервисе. Жертвуя средства через благотворительный сервис, москвичи помогают проверенным надежным некоммерческим организациям с прозрачной отчетностью", - заявили в администрации сервиса.

Благодаря пожертвованиям необходимую помощь получил один из подопечных фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Фонд "Мелодия жизни" направил собранные средства на покупку речевого процессора для восьмилетнего мальчика. Поддержку также получили благотворительный фонд "Дом с маяком", фонд помощи бездомным животным "НИКА", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и другие.

При этом все москвичи, которые пожертвовали деньги на благотворительность, каждый квартал будут получать отчеты о реализации благотворительных программ. Отчеты также можно найти в личном кабинете благотворительных организаций на сайте "Душевная Москва".

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