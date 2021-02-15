Глава "Роснефти" рассказал Путину о вакцинации сотрудников

В связи с пандемией вахты удлинены

Результаты годовой работы "Роснефти" обсудил в понедельник Владимир Путин с главой компании Игорем Сечиным. В начале встречи, которая прошла в Ново-Огарево, российский президент поинтересовался, как организован рабочий процесс в период пандемии.

Путин: Знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала. И конечно, не могу не спросить, как эта работа была организована в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как вы сейчас встраиваетесь в работу по вакцинации, в том числе – и прежде всего, конечно, ваших сотрудников.

Сечин: Уважаемый Владимир Владимирович! Начну с самого главного – с вакцинации, с обеспечения необходимыми медицинскими услугами наших сотрудников. Как я вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять. Организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода.

Путин: Вахты удлинены для того, чтобы реже менялись люди?

Сечин: Да, именно так, Владимир Владимирович. Они проходят 14-дневное наблюдение перед заступлением на вахту.

Путин: Карантин.

Сечин: Да, и в дальнейшем те, кто имеет какие-то подозрения, направляются в изоляторы соответствующие, где уже врачебное наблюдение организовано, и те, кто могут, здоровые, они приступают к вахте, вахты удлиняются.

2020-ый год, несмотря на трудности, оказался для Роснефти успешным. Компания получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли, став единственной в нефтегазовом секторе, кто вышел в плюс. Год стал рекордным по открытию новых месторождений углеводородов. Объем добычи черного золота превысил 250 миллионов тонн.

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