Песков рассказал, на чем основан рейтинг Путина

Пресс-секретарь президента затронул тему "дворца в Геленджике"

Дмитрий Песков заявил, что рейтинг президента России Владимира Путина основывается на действиях главы государства, а не на "чуши и инсинуациях" в фильме про "дворец в Геленджике".

"Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено - планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что комплекс зданий на мысе Идокопас принадлежит ему, там уже несколько лет ведутся работы по созданию апарт-отеля. Предполагается, что он будет достроен "через пару лет".

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