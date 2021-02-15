"Забыть Даву невозможно": Киркоров рассказал о страданиях Бузовой

Король российской поп-сцены поддерживает подругу

Близкий друг Ольги Бузовой Филипп Киркоров рассказал о переживаниях поющей ведущей после расставания с блогером Давидом Манукяном.

Поп-король заявил, что девушке сейчас не до участия в развлекательных проектах. Телеведущая переживает расставание с бывшим возлюбленным, передает "7Дней".

"О, моя Бузяндра! Ну не знаю, вряд ли она сейчас будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", - сказал Киркоров.

Ранее Ольга Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном. Молодые люди были вместе около полутора лет. По словам телеведущей, блогер позволял себе грубое отношение относительно девушки и даже поднимал на нее руку.

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