Песков: Россия продолжит помогать Донбассу

Больше некому, отметил представитель Кремля

Москва продолжит помогать Донбассу, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков пояснил фразу Владимира Путина, высказанную главой государства во время беседы с главными редакторами СМИ - о том, что Россия не бросит Донбасс.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому…", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что большинство жителей Донбасса – русскоязычные. И сейчас эти люди лишены поддержки со стороны своего государства – Украины. Пресс-секретарь президента призвал обратить внимание на комментарий Путина – в частности, о том, что любые шаги имеют свои последствия, которые надо уметь заранее прогнозировать, передает ТАСС.

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