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Лавров попросил не путать Евросоюз с Европой

15:18
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Россия не уходит из Европы, подчеркнул глава МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров попросил не путать Евросоюз с Европой. По словам министра, Россия не уходила из Европы.

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"У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - отметил Лавров (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.

Заявление министра прозвучало в понедельник на встрече с его коллегой из Финляндии. Сергей Лавров и Пекка Хаависто провели переговоры в Санкт-Петербурге.

Касаясь отношений Москвы с Европейским Союзом, глава российского МИД подчеркнул, что наша страна продолжает выступать за всестороннее сотрудничество, но разрыв отношений происходит по инициативе Брюсселя.

"Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит. Отношения последовательно разрывает Европейский Союз. Таким, своего рода, поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал свою, по большому счёту, беспомощность", - заявил Лавров.

Видео: Лавров назвал ЕС инициатором разрыва отношений с Россией

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