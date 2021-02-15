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В Кремле заявили об отсутствии нарушений на флешмобе с фонариками

15:02
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Полиции вмешиваться не пришлось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу состоявшегося 14 февраля флешмоба "Любовь сильнее страха", в ходе которого сторонники блогера Алексея Навального вышли во дворы домов и зажгли фонарики в телефонах. По словам кремлевского спикера, правоохранительные органы не зафиксировали нарушений во время флешмоба.

В России прошел флешмоб с фонариками "Любовь сильнее страха"
Песков рассказал, на чем основан рейтинг Путина

"Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

У пресс-секретаря главы государства также спросили, как в Кремле оценивают действия полиции. На это Песков отметил, что эффективность представителей органов правопорядка в Кремле оценивают "традиционно высоко".

Ранее спикер заявил, что правоохранительные органы будут продолжать привлекать к ответственности граждан, нарушающих закон в ходе несанкционированных митингов. Всего в период с 23 января по 2 февраля в суды Москвы поступило 4908 дел в отношении участников незаконных акций.

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Участники флешмоба с включенными фонариками
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