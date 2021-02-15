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В центре Москвы обрушились строительные леса

15:07
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Под завалами могут быть люди

Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы. Инцидент произошел на Лубянском проезде. В экстренных службах предполагают, что под завалами могут быть люди.

"На Лубянском проезде обрушились строительные леса. Пострадал один человек. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", - сообщил источник ТАСС.

В службах опасаются дальнейшего обрушения конструкций. Леса упали на временный пешеходный переход. Площадь обрушения составила более 600 квадратных метров.

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