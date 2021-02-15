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В России создадут реестр для доступа к биометрическим данным

15:26
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

К системе смогут подключиться любые организации

В проекте приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на который ссылается газета "Ведомости", говорится, что в России будет создан реестр государственных и коммерческих организаций с доступом к Единой биометрической системе.

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Как уточняется в материале, к этой системе уже подключены страховые компании и банки, в будущем же сделать это смогут любые организации. Для этого будет заключаться договор с "Ростелекомом". Последний будет ответственным за ведение списков.

Есть и несколько требований. Для подключения к системе необходимо будет соответствовать стандартам по безопасности персональных данных, а также установить биометрические терминалы.

Запущена ЕБС была в 2018 году. С января доступна возможность с помощью биометрии удаленно получать финансовые и государственные услуги.

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